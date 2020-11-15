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Гинеколог Екатерина Борзенко рассказала о некоторых причинах низкого либидо.

Как она отметила, проблемы с сексуальным влечением бывают и у мужчин, и у женщин. Причины у разных полов часто отличаются, но есть и общие проблемы, а именно, плохое качество еды и недостаточное питание в целом. Так, при изнуряющих диетах и исключении из рациона белков и жиров либидо с высокой вероятностью может упасть.

Кроме того, негативно на сексуальное влечение влияет и лишний вес, а также гиподинамия. Соответственно, для решения проблемы в этом случае требуется начать больше двигаться и избавиться от лишнего веса.

Принимаемые лекарства, такие как антидепрессанты, ингибиторы ароматаза, бета-блокаторы, также могут снизить либидо. Среди других причин – стресс и переутомление.

Также Борзенко отметила, что нет определённых норм количества половой активности, и для некоторых людей вполне нормальным будет иметь один половой контакт в месяц.

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