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Немецким исследователям удалось найти уникальный ген, защищающий иммунную систему человеческого организма от процесса старения.

Отмечается, что этим геном является CRELD1, отвечающий за модуляцию гомеостаза иммунитета. Он также способствует развитию сердца во взрослой жизни. Ученые напоминают, что на каждого человека по-разному влияют факторы окружающего мира, и данные отличия зачастую имеют генетический характер.

У некоторых людей иммунная система стареет слишком быстро, поэтому они чаще подхватывают разные вирусы или страдают от серьезных заболеваний вроде онкологии. Специалисты выяснили, что причиной этому являются сотни и даже тысячи генетических вариаций, которые разбросаны по всему геному. Исследователи считают, что если они смогут стимулировать активность CRELD1, то им удастся затормозить старость, улучшив при этом самочувствие пациента.

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