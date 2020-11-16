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Работа над вычислением «формулы смерти» от Covid-19 ведется достаточно давно. Первой эту идею начали развивать ученые из Китая, которые даже сумели достичь незначительных результатов. Но после того, как к ним подключились эксперты Йельского университета, «формула» была существенно расширена.

Таинственная «формула» представляет собой ту последовательность ДНК пациента, при которой заражение коронавируса в подавляющем большинстве случаев влечет за собой летальный исход. Чтобы найти ее, ученым пришлось изучить данные почти 2 000 пациентов. Более 400 из них умерли от коронавирусной инфекции и изучение их ДНК позволило найти нужный ответ.

Оказалось, что мутировавшие гены во второй хромосоме человека провоцируют ухудшение функций так называемых ресничек в дыхательных путях. Из-за этого дефекта они не пропускают образующуюся слизь, что и становится причиной возникновения проблем с дыханием.

Кроме того, ранее в «формуле» появились также 6-я, 7-я, 8-я, 10-я, 16-я и 17-я хромосомы, мутации генов которых также влекут за собой смертельный исход при заражении коронавирусом.

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