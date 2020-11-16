Лауреат Нобелевской премии Андрей Гейм вместе с коллегами физиками сообщил об открытии новых квазичастиц внутри графена. Именно за получение и тщательное изучение этой формы углерода ученый и был награжден премией.

Чтобы объяснить суть открытия, физики рассказали, каким образом движутся электроны в классическом варианте. При отсутствии магнитного поля эти частицы перемещаются исключительно по прямой линии. Если же это самое поле появляется, траектория движения закручивается до того момента, пока не повторит форму круга.

С графеном же все обстоит совершенно иначе. Ученые сообщили, что если на лист нитрида бора наложить аналогичный лист графена, то электроны начинают двигаться по искривленной траектории даже без магнитного поля. Если же оно появляется, то начинает, напротив, выравнивать ее до прямой линии. Именно такая траектория называется движением квазичастиц.