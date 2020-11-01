Смарт-часы, а также не менее популярные фитнес-браслеты позволяют владельцу самостоятельно диагностировать у себя коронавирусную инфекцию. Об этом заявили эксперты, представляющие Исследовательский институт Скриппса.

Ученые пояснили, что любой браслет или «умные» часы мониторят состояние пользователя, измеряя множество различных параметров. Так, эти устройства отслеживают пульс и сердечный ритм, сохраняют данные физической активности. Некоторые из них даже способны делать кардиограмму сердца.

Эксперты воспользовались этими опциями смарт-часов и браслетов. Они провели эксперимент, в результате которого выяснилось – наблюдая за изменениями ЧСС и иных параметров, можно своевременно обнаружить, что в организм человека проник коронавирус.

Джорджио Кер, возглавляющий исследование, заявил, что благодаря этому владелец «умного» гаджета сможет диагностировать у себя Covid и сразу самоизолироваться, не распространяя заболевание. Либо воспользоваться помощью врачей, если в ней возникнет необходимость.