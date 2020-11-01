По данным портала стопкоронавирус.рф, в нижегородском регионе за прошедшие 24 часа было зафиксировано 394 случая заражения Covid-19. Таким образом, с начала пандемии здесь заболели уже 41 960 человек.

Также сообщается о 13 пациентов, которые скончались в медицинских учреждениях от коронавируса и от осложнений вызванным ним осложнений. Общее количество смертей достигло 796 жителей области.

Замглавы Минздрава региона Светлана Белозерова рассказала, что подавляющее большинство жителей области, умерших от коронавируса – это люди в возрасте 60-69 лет. Их количество составило уже 32 процентов. Также часто не справляются с Covid пациенты, которым уже исполнилось более 70 и 80 лет. Количество смертей среди людей в возрасте до 20, от 20 до 30 и от 30 до 40 лет составляет 0,6% от общего количества.

За весь период пандемии вылечилось от коронавируса 35 422 пациента.