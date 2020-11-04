Удары азербайджанских войск по столице Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) Степанакерту, а также по Шуши, в результате которых пострадали мирные жители, дает Армии обороны и армянской армии полное право провести ответную атаку. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Напомним, что в результате удара азербайджанских ВС, которые использовали системы залпового огня «Смерч» в городе Шуши был ранен один человек. В Степанакерте ракеты угодили в роддом, который до этого уже подвергался обстрелу.

По словам Нагдалян, подобные действия Азербайджана являются разновидностью международного терроризма. Нанесение ударов по медицинским учреждениям Нагорного Карабаха говорит о том, что Баку стремится нанести серьезный ущерб непризнанной республике, а также уничтожить мирное ее население. Также пресс-секретарь МИД заявила, что террористические акты азербайджанских ВС поддерживаются Турцией.