Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Удары азербайджанских войск по столице Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) Степанакерту, а также по Шуши, в результате которых пострадали мирные жители, дает Армии обороны и армянской армии полное право провести ответную атаку. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Напомним, что в результате удара азербайджанских ВС, которые использовали системы залпового огня «Смерч» в городе Шуши был ранен один человек. В Степанакерте ракеты угодили в роддом, который до этого уже подвергался обстрелу.

По словам Нагдалян, подобные действия Азербайджана являются разновидностью международного терроризма. Нанесение ударов по медицинским учреждениям Нагорного Карабаха говорит о том, что Баку стремится нанести серьезный ущерб непризнанной республике, а также уничтожить мирное ее население. Также пресс-секретарь МИД заявила, что террористические акты азербайджанских ВС поддерживаются Турцией.

Вам может понравиться

Алиев выдвинул Армении условия для прекращения огня в Карабахе

Если Армения выведет войска из Нагорного Карабаха, а также прекратит наносить удары… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Крыму ответили на слова МИД Украины о «полуострове страха»

Первая замглавы МИД Украины Эмина Джапарова, выступавшая на сессии Генассамблеи ООН, назвала… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования

Анастасия Ракова, замглавы Москвы по соцразвитию, заявила, что столица РФ смогла занять… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 ноября – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 4 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 ноября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев: погода, 4 ноября – небольшая облачность, до 13 °C | Подольск: погода, 4 ноября – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 4 ноября – переменная облачность, до 16 °C |