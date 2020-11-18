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Турецкий парламент рассмотрел предложение президента Тайипа Эрдогана об использовании войск за рубежом, чем фактически дал разрешение на ввод ВС Турции в Нагорный Карабах. Эрдоган заявляет, что перед подачей своего предложения он консультировался с Россией и получил ее согласие.

Напомним, что изначально представители РФ заявляли, что Турции нечего делать в Нагорном Карабахе. Так как соглашение о мире подразумевало участие этого государства только в мониторинге нарушений. Вполне возможно, что турецким миротворцам ничего другого и не останется. Ведь они будут располагаться лишь на территории Азербайджана без возможности пересекать границы Нагорного Карабаха.

Китайское издание Sohu заявляет, что Турция так сильно рвется в НКР не просто так. Она намеревается усилить свое влияние в Закавказье, а также объединить те территории, который в незапамятные времена были частью Османской империи

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