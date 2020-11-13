На другой день после подписания соглашения о мире в Карабахе президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его миротворцы так же, как и российские, войдут в НКР и будут контролировать выполнение требований договора. Ответ от России не заставил себя ждать, так как в соглашении нет ни слова о турецких войсках.

Именно об этом сообщил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров. Он пояснил, что речь идет лишь о создании мониторингового центра, который будет располагаться в Азербайджане.

Турецкие СМИ отреагировали на это высказывание весьма агрессивно. Они фактически оспорили заявление Лаврова и сообщили о том, что Эрдоган уже ввел свои войска в Азербайджан.

Военные эксперты, которые прокомментировали сложившуюся ситуацию, пояснили, что Турция вполне может отправить войска в Карабах, если договорится с Баку. Но она не сможет выполнять миротворческую миссию, так как в соглашении Анкара не участвует. Российские миротворцы и Армения также не пустят военнослужащих Турции на вверенные им территории. Поэтому им в любом случае придется наблюдать за всем издалека.