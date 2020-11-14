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Еще весной ученые пришли к выводу, что коронавирус не гибнет даже при сильном морозе. Но вместе с тем в холода его частицы задерживаются в воздухе значительно дольше, чем в теплую погоду, из-за чего риски заразиться существенно повышаются. Об этом рассказал врач высшей категории Владимир Зайцев, который возглавляет одну из столичных ЛОР-клиник.

Все дело в том, что в теплую погоду частицы, которые выделяются в воздух, практически сразу оседают. Но на морозе воздух становится более вязким, из-за чего они буквально «зависают». Поэтому вероятность заражения окружающих людей существенно повышается.

Помимо этого, в холода у многих людей ухудшается работа иммунной системы, а организм ослабляется. Некоторые также не одеваются по погоде, что приводит к переохлаждению. Именно это значительно повышает риск того, что коронавирус беспрепятственно проникнет в дыхательные пути, не встретив никакого сопротивления со стороны защитных систем.

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