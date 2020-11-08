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Пока в России не будет сформирован коллективный иммунитет, эпидемия SARS-CoV-2 продолжит поражать все новых и новых жителей страны. Об этом эпидемиолог Александр Горелов рассказал в эфире передачи «Вести недели».

Эксперт также заявил, что снижения количества заразившихся стоит ожидать не раньше весны. Однако до тех пор, пока в России не сформируется коллективный иммунитет, это значение не снизится до нуля.

Напомним, что коллективный иммунитет действительно считается наиболее действенным методом борьбы с пандемией. Это понятие означает, что у большинства членов общества уже имеется личный иммунитет от какого-либо заболевания. В данном случае – от Covid-19.

Именно поэтому даже если в этом обществе появится человек, зараженный коронавирусом, его распространение уже не будет носить характер вспышки. То есть, не исключено, что несколько человек заболеют, однако вылечить их будет гораздо легче, чем одновременно большое количество пациентов.

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