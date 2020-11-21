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Вопрос эффективности медицинской маски в профилактике распространения коронавируса обошел весь мир, но на него так и не был найдет адекватный ответ. Исправить ситуацию решили ученые из датского Национального госпиталя, которые провели исследование с привлечением более 5 тысяч человек.

Они разделили испытуемых на две группы. Участники одной из них постоянно носили маску, а другой, напротив, не надевали ее даже в общественных местах. Результаты оказались следующими: в первой группе заразились коронавирусом 1,8% участников эксперимента, а во второй – 2,1 процента.

Ученые пояснили, что целью эксперимента было выяснение защитных свойств масок. То есть, специалисты хотели убедиться, защищает ли изделие того человека, который ее надевает. Исследования на уже инфицированных пациентах, призванные выяснить, как именно маска влияет на распространение ими коронавируса, не проводились.

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