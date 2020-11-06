читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В новом репортаже видеоканала WarGonzo сообщили о том, что азербайджанский диверсионный отряд оказался в окружении и понес значительные потери при попытке пробиться к поселению Шуши в Нагорном Карабахе.

Согласно словам военного корреспондента Семена Пегова, в настоящее время бои идут в окрестностях населенного пункта Карин Так, находящегося неподалеку от города. Один из диверсионных отрядов Азербайджана был заблокирован, попав в окружение. Он потерял примерно тридцать бойцов. Вторая группа, которая пыталась пробраться в данный район, тоже была заблокирована.

В репортаже отмечается, что, как только боевые группы Азербайджана пытаются прорваться к Шуши, их сразу же отрезают от основных войск, а потом обстреливают с использованием артиллерийских установок. Затем в бой идут отряды специального назначения, проводящие зачистку местности.

Вам может понравиться

Роспотребнадзор рассказал о новом симптоме коронавируса

Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о новом признаке, который может указать на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 05.11.2020
  • читать 1 минуту

Лавров заявил о почти двух тысячах наемников в Карабахе

Сергей Лавров, глава российского МИД, в рамках недавнего интервью с журналистами «Коммерсанта»… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Минздраве рассказали о сроках выдачи бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом

Минздрав рассказал о том, когда пациенты с коронавирусом, лечащиеся амбулаторно, смогут получить… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 04.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 ноября – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 6 ноября – небольшой дождь, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 ноября – пасмурно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 6 ноября – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C |