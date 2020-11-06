В новом репортаже видеоканала WarGonzo сообщили о том, что азербайджанский диверсионный отряд оказался в окружении и понес значительные потери при попытке пробиться к поселению Шуши в Нагорном Карабахе.

Согласно словам военного корреспондента Семена Пегова, в настоящее время бои идут в окрестностях населенного пункта Карин Так, находящегося неподалеку от города. Один из диверсионных отрядов Азербайджана был заблокирован, попав в окружение. Он потерял примерно тридцать бойцов. Вторая группа, которая пыталась пробраться в данный район, тоже была заблокирована.

В репортаже отмечается, что, как только боевые группы Азербайджана пытаются прорваться к Шуши, их сразу же отрезают от основных войск, а потом обстреливают с использованием артиллерийских установок. Затем в бой идут отряды специального назначения, проводящие зачистку местности.