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Врач и ведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, помогающих снизить риск развития раковых заболеваний.

Согласно его словам, это продукты, в которых имеется витамин D. Кроме того, вдобавок к снижению риска образования злокачественных опухолей, он ещё и способствует снижению риска заболеваний сердца и инсульта, а также участвует в регулировании кровяного давления. По некоторым исследованиям, витамин также положительно влияет на профилактику туберкулёза.

Витамин D содержится, к примеру, в печени трески – аж 1000% от суточной нормы всего лишь в 100 граммах. Также он есть в селёдке – в 100 граммах 300%, в яйцах – в одном яйце 22%.

Организм человека может вырабатывать витамин D и сам. Однако для этого требуется солнечный свет, а его в России, как отметил Мясников, часто недостаточно.

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