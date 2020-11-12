Первое что должен сделать человек, узнавший, что болен Covid-19 – перестать паниковать и успокоиться. Такую рекомендацию дал известный медик и телеведущий Александр Мясников.

Специалист пояснил, что в подавляющем большинстве случаев коронавирусная инфекция ничем не отличается от обычного ОРЗ, поэтому бояться ее не нужно. Паниковать и мчаться в аптеку, чтобы купить антибиотики и противовирусные препараты – тоже. Многие из них не только не эффективны против коронавируса, но еще и способны нанести здоровью еще больший вред.

Лучшая стратегия лечения – это прием парацетамола, если повышается температура, цинк, а также витамины C и D в роли вспомогательных препаратов. Очень важно время от времени измерять уровень кислорода в крови, содержание которого не должно быть меньше 95 процентов. Также желательно как можно больше пить, употреблять в пищу легкие продукты с большим количеством калорий. И, конечно же, самоизолироваться. Допускается принимать интерфероны, которые выпускаются в форме капель для носа.