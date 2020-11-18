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Главврач 71-й столичной больницы Александр Мясников призвал россиян не вестись на появление в Сети все новых и новых «схем лечения» коронавируса. И тем более не использовать их. Он пояснил, что все подобные «схемы» — это фейки, причем невероятно опасные для жизни.

Популярный телеведущий рассказал, что единственные средства, которые можно использовать при коронавирусе – это интерферон в каплях, цинк, а также витамины C и D. Все остальное можно применять исключительно по назначению врача, не обращая внимание на обилие «действенных рецептов» в Сети.

По словам Мясникова, во все чаще появляющихся «схемах» смешано все, что можно и нельзя. Некоторые из них предполагают одновременное употребление несовместимых друг с другом антибиотиков, опасных при коронавирусе кроверазжижающих средств, совершенно бесполезных, но могущих навредить БАДах и прочего.

Специалист призвал не паниковать при получении диагноза Covid-19 и не принимать все подряд, а дать своему иммунитету самостоятельно разобраться с инфекцией. Поддерживая его теми препаратами, которые выписывает врач.

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