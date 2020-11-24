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Даже в период пандемии необходимо отмечать праздники, чтобы не спровоцировать еще более страшных недугов, чем коронавирус. Об этом рассказал врач и ведущий Александр Мясников, который уверен, что отказываться от празднования Нового года нельзя ни в коем случае.

Он лишь порекомендовал отмечать приход Нового года в домашней обстановке, не соблазняясь корпоративными вечеринками и прочими мероприятиями. По словам медика, отлично отпраздновать можно и вдвоем. Если же соберется вся семья, то будет совсем здорово и весело.

Также в новогоднюю ночь можно погулять на улице. Мясников заявил, что на свежем воздухе заразиться коронавирусом практически невозможно, поэтому прогулка лишь поднимет настроение. По мнению телеведущего, нельзя лишать себя праздника совсем. Потому что если человек не чувствует себя свободным и не может повеселиться, то его одолеют еще более опасные болезни, чем Covid-19.

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