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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о популярных ошибках, которые допускают люди при лечении коронавируса.

Так, он отметил, что не стоит сбивать температуру, если она не поднимается выше 38 градусов, так как такая температура является нормальной для болеющего человека. Также Мясников напомнил, что при коронавирусе не следует принимать антибиотики, так как они попросту бесполезны. Некоторым больным назначают гормональные препараты, а они на ранних стадиях заболевания недопустимы.

Кроме того, не нужно принимать препараты для разжижения крови, так как они могут вызвать кровоизлияние в мозг. Компьютерная томография, как отметил Мясников, не является лечебной процедурой, и излечению от коронавируса она не способствует. Кроме того, для её назначения должны быть показания.

В целом, как сообщил Мясников, в 90% случаев коронавирус является обычным ОРЗ, которое пройдёт само и лечения не требует. Также врач призвал не бояться вакцинации, и сделать прививки от гриппа и пневмококка.

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