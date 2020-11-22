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Повысить эффективность борьбы организма с коронавирусом поможет специальная диета. Подробности о ней рассказал телеведущий и главврач 71-й столичной больницы Александр Мясников.

Он пояснил, что в отдельных продуктах содержатся вещества, необходимые организму для победы над возбудителем Covid-19. К примеру, скумбрия, селедка, другая рыба являются источником витамина D, просто необходимого как для профилактики, так и для лечения коронавируса. В курином мясе содержится много цинка, несколько притормаживающего развитие заболевания и не дающего ему перейти в тяжелую форму.

В случае обострения болезни, пациенту следует налегать на углеводы, которые поставляют организму энергию и дают ему силы бороться с вирусом.

Мясников также пояснил, что хотя имбирь, чеснок и чай с лимоном способны принести организму пользу, но они не продемонстрировали никакой эффективности в борьбе с вирусными инфекциями. Поэтому не следует считать их панацеей.

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