В понедельник неизвестные хакеры, использующие вымогатель Ragnar Locker, провели кибератаку на компанию Capcom, хорошо известную геймерам по играм Resident Evil и Devil May Cry. Сообщается, что злоумышленники выкрали 1 Тб данных которые хранились в корпоративных сетях в разных странах мира.

В распоряжении хакеров оказалась важная бухгалтерская документация корпорации, конфиденциальные файлы, информация о продажах, налоговые отчеты и многое другое. Злоумышленники получили также некоторые персональные данные сотрудников компании.

В записке, в которой хакеры перечислили все украденные документы, а также привели несколько их скриншотов, высказывается требование выкупа. Который должен составить 11 миллионов долларов. Выплатить его необходимо в биткоинах. За эти деньги хакеры гарантируют полную ликвидацию всех попавших в их руки материалов, а также разблокировку около двух тысяч устройств в сети корпорации, которые были заблокированы в ходе атаки.