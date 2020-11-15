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Валерий Меладзе на днях обратился к артистам с просьбой не участвовать в съёмках новогодних шоу.

Свою позицию он обосновал тем, что такой поступок привлечёт внимание к ситуации, связанной с проблемами с работой у исполнителей и актёров. Так, из-за пандемии коронавируса они уже несколько месяцев практически не имеют работы. Также Меладзе заявил, что из-за коронавируса в России запрещены массовые мероприятия, и никакого праздничного настроения быть не может, и потому съёмки новогодних передач также нужно отменить.

Комментируя его слова, актёр Михаил Боярский заявил, что в данной ситуации все пытаются думать о том, как поступить более правильно, и уберечь близких людей. Это, как он отметил, единственное правило, которому должны следовать все. Говоря про себя, Боярский также сообщил, что у него остался театр, и потому совсем без работы он не сидит.

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