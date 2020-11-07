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Сразу в нескольких сирийских СМИ появилась информация о налете российских ВКС на лагерь джихадистов, расположенный в селении Сарджа. Сообщается, что боевики дожидались отправки в Нагорный Карабах, где намеревались принять участие в военном столкновении на стороне Азербайджана.

Сообщается, что в результате удара, нанесенного бомбардировщиком Cу-24, погибло до 30-40 наемников. Но скорее всего это лишь предварительные данные. Так как накануне в лагере видели до сотни боевиков, которые занимались боевой подготовкой.

По мнению экспертов, информация о новой базе джихадистов была получена ВКС РФ от жителей близлежащих населенных пунктов. Боевики, находящиеся в лагере, в четверг предприняли ряд обстрелов позиции САА, что, по словам авторов публикаций, и стало одной из главных причин атаки российского бомбардировщика.

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