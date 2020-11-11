В стремлении создать препарат, способный предотвратить пандемию, ученые используют все возможные способы, обращаясь не только к химии, но и к природе. Так, специалисты новосибирского центра «Вектор» провели для этой цели эксперимент с использованием чаги – паразитного гриба, который возникает на поврежденной березовой коре.

Экстракт этого паразита содержит активные вещества, которые неоднократно доказывали его пользу для здоровья. С помощью отваров или экстрактов чаги народные целители давно и успешно лечат туберкулез, заболевания желудка и других внутренних органов. Именно поэтому было решено оценить его воздействие и на коронавирус.

Ученые получили экстракт березового гриба и нанесли на него штаммы коронавируса. Результат превзошел все ожидания. Оказалось, что чага не дает частицам возбудителя Covid-19 размножаться. Она подавляет его активность, что позволяет избежать распространения вируса в организме. Ученые уже запатентовали свое открытие и теперь думают над тем, как создать препарат от Covid-19.

Стоит отметить, что официальных испытаний экстракта не проводилось. Но авторы исследования привлекли для эксперимента своих знакомых, у которых признаки коронавирусной инфекции исчезли буквально через неделю.