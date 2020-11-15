Бывший президент США Барак Обама в своих мемуарах выразил мнение о ряде политических фигур и своё впечатление о них.

Говоря о Владимире Путине, Обама сообщил, что физически он показался ему непримечательным. Президент России оставил Обаме впечатление суровых боссов, которые выросли по уличным законам и управляли Чикаго. Подобная оценка, как отмечается, не является удивительной, так как в то время, когда Обама был президентом США, отношения между Америкой и Россией продолжали ухудшаться.

Высказался Обама и насчёт экс-президента Франции Николя Саркози – он сравнил его с “задиристым петухом”. Кроме того, он прокомментировал и Дональда Трампа, выразив мнение, что тот перед выборами использовал настроение американского народа и пообещал избавление от тревожности.

Мемуары Барака Обамы под названием «Земля обетованная» должны появиться в продаже с 17 ноября. Планируется перевод книги на 25 языков.