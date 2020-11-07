Интенсивные обстрелы, предпринятые азербайджанскими войсками, вынудили Армению отступать. Успешные операции на Агдеринском направлении, где оборону держал пятый горнострелковый полк ВС Армении, а также на Ходжавендском и Агдамском направлениях позволили Азербайджану занять более выгодные боевые позиции, потеснив противника.

Минобороны Азербайджана заявляет, что обстрелы продолжались в течение всего дня 6-го и всю ночь на 7 ноября. Огонь из минометов, артиллерийских установок, другого оружия заставил противника дрогнуть. Также он понес большие потери в технике и живой силе.

Согласно заявлению военного ведомства, в настоящий момент Азербайджан продолжает вести плотный огонь, вынуждая армянские ВС отступать по всем направлениям фронта.

Напомним, что азербайджанские войска стремятся захватить Лачинский коридор, ведут упорные бои у городов Шуши, Степанакерт и Мартуни. Одна из главных их задач – отрезать Нагорный Карабах от Армении.