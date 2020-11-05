Город Шуши в Карабахе все больше привлекает азербайджанские войска. Это не удивительно, так как он является одним из ключевых на территории непризнанной республики. Баку так стремится захватить его, что минувшей ночью усилило свои атакующие порядки. Однако попытка оказалась неудачной и на этот раз.

Представители армянского военного ведомства заявляют, что в боевых столкновениях близ Шуши Азербайджан понес серьезные потери. Войска Армении вместе с Армией обороны НКР уничтожили более 6 500 вражеских солдат, сбили больше двухсот беспилотных аппаратов, которые предпринимали попытки бомбить позиции защитников города. Также было уничтожено 16 ударных вертолетов. По словам пресс-службы Минобороны, на стороне Азербайджана Шуши пытались атаковать и турецкие военнослужащие.

Напомним, что ранее также сообщалось об уничтожении Армией обороны диверсионной группы азербайджанских войск. В настоящий момент Баку не подтверждает информацию о потерях под Шуши.