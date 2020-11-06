С понедельника в столичном регионе начнется похолодание. Температура воздуха снизится на 4-6 градусов днем и на все 8-10 – в ночное время суток. Информацию об этом озвучил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд, который также порекомендовал владельцам авто переходить на зимние шины.

К Вильфанду присоединились и представители пресс-службы Минтранса Подмосковья. Они рассказали о том, что практически все производители резины советуют «переобуваться» в зимние покрышки, если температура на улице опускается до +5.

Также пресс-служба пояснила, что автолюбителям следует готовиться к снижению температуры воздуха, так как на холоде нагрузка на машину становится гораздо выше, из-за чего существенно осложняется управление.

Напомним, что ранее представители МВД вносили предложение полностью запретить использование зимой летних покрышек. Сообщалось, что они уже разработали и подали законопроект, который в ближайшее время будет рассмотрен правительством.