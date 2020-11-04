По причине ослабления курса рубля и высокого спроса на авто стоимость транспортных средств в России может увеличиваться практически каждый день.

Роман Абрамов, глава «СберАвто», отметил, что почти все автодилеры сейчас способны обновлять цены в реальном времени, привязывая их к курсу рубля. Поэтому не стоит ожидать индексаций лишь раз в месяц, так как ценники могут изменяться ежедневно. Денис Петрунин, руководитель «АвтоСпецЦентра», предположил, что в ноябре-декабре стоимость машин увеличится как минимум на 2-3 процента.

Согласно словам Петрунина, западные автопроизводители повысят цены быстрее отечественных, причем их рост окажется более значительным. Российские бренды постараются сдерживать увеличение стоимости своих моделей, чтобы снизить отрицательное влияние на клиентов.