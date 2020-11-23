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Аналитик сайта Avtocod Илья Юров посоветовал воздержаться от покупки подержанного автомобиля как минимум до весны. По его словам, в настоящий момент количество предложений на вторичном рынке очень мало, из-за чего цены серьезно подскочили. Поэтому если крайней необходимости в приобретении машины нет, лучше немного подождать.

Эксперт также посоветовал очень внимательно осматривать приобретаемые на «вторичке» автомобили. Он пояснил, что спрос сейчас достаточно высокий, из-за чего повышаются и риски приобрести битую машину либо транспортное средство с нехорошей историей. Тщательная проверка авто поможет избежать подобных проблем.

Эксперт спрогнозировал появление новых автомобилей в автосалонах уже в следующем году. В то же время он отметил, что ситуация вряд ли нормализуется очень быстро, так как пандемия коронавируса затронула практически всю Европу. Из-за нее многие производители испытывают трудности.

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