Коронавирус может стать причиной вспышек кори у детей во многих странах мира. Такой вывод сделали специалисты Детского НИИ Мердока, который располагается в Мельбурне (Австралия).

Несмотря на то, что прямой связи между Covid-19 и корью нет, ученые все же настаивают на своих выводах. Они сообщают, что из-за пандемии во многих регионах планеты были нарушены привычные графики вакцинации детей. Попытки восстановить их сейчас ведутся, однако по самых скромным подсчетам около 100 тысяч ребят не получили вакцину от кори. Это существенно повышает риски заболеваемости.

Эксперты заявили, что в настоящий момент количество случаев заболевания корью снижается. Но по их мнению, это «зловещее затишье перед бурей». Так как проблемы с вакцинацией способны вызвать серьезные вспышки по всему миру.