Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Коронавирус может стать причиной вспышек кори у детей во многих странах мира. Такой вывод сделали специалисты Детского НИИ Мердока, который располагается в Мельбурне (Австралия).

Несмотря на то, что прямой связи между Covid-19 и корью нет, ученые все же настаивают на своих выводах. Они сообщают, что из-за пандемии во многих регионах планеты были нарушены привычные графики вакцинации детей. Попытки восстановить их сейчас ведутся, однако по самых скромным подсчетам около 100 тысяч ребят не получили вакцину от кори. Это существенно повышает риски заболеваемости.

Эксперты заявили, что в настоящий момент количество случаев заболевания корью снижается. Но по их мнению, это «зловещее затишье перед бурей». Так как проблемы с вакцинацией способны вызвать серьезные вспышки по всему миру.

Вам может понравиться

Магнитный спрей превращает предметы в мини-роботов, которые могут доставлять лекарства

Магнитный аэрозоль, похожий на клей, может превращать предметы, такие как таблетки, в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ученые выявили снижение риска смертности от гриппа у сделавших прививку

Прививка от гриппа не только обеспечивает эффективную профилактику от этого заболевания, но… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Пациент с COVID-19 умер, отдав свой лимит кислорода сыну

В Фейсбук-аккаунте украинского волонтера Даны Яровой появилась публикация о ситуации с кислородными… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | город Мытищи: погода, 21 ноября – пасмурно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 ноября – небольшая облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев: погода, 21 ноября – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 21 ноября – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 21 ноября – пасмурно, до 7 °C |