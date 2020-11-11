Разработчику Ubisoft удалось существенно улучшить характеристики новой игры Assassin’s Creed Valhalla, которая во вторник стала доступной для всех без исключения пользователей. Критики, которые уже успели ознакомиться с игрой, высоко оценили старания компании.

Эксперты заявили, что особого внимания заслуживает грамотно перестроенный сюжет игры. Помимо этого, разработчик существенно улучшил графику и предоставил геймерам практически полную свободу действий, которая обеспечивается весьма просторным миром без каких-либо ограничений по уровням. Наконец, создателям удалось усовершенствовать боевую механику, чего поклонники игры ждали несколько лет.

Несмотря на минусы, к которым критики отнесли большое количество технических недоработок и слишком уж затянутый сюжет, оценки игре на авторитетных ресурсах превысили 80 баллов. Причем такие отметки получили все версии, предназначенные как для ПК, так и для игровых консолей от Microsoft и Sony.