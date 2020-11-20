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В Армении сообщили о том, что в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе были уничтожены пять ЗРК «Тор» российского производства.

Отмечается, что армянские средства ПВО продемонстрировали ужасные результаты, так как не смогли обеспечить сухопутные силы надежным прикрытием, что привело к тому, что многие авиаудары, осуществленные азербайджанскими БПЛА, оказались успешными. Недостаточно хорошо показали себя даже современные российские установки «Тор».

В азербайджанском оборонном ведомстве сообщили о том, что в рамках войны потеряли незначительное количество беспилотников – это показывает низкую эффективность российских ракетных систем против подобных видов оружия. Не лучшим образом себя также показал ЗРК С-300, тоже уничтоженный обычным дроном.

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  • Анна
  • 19.11.2020
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