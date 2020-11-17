В своей надежде на древнее советское вооружение Армения совсем не заметила, как медленно, но верно усиливался Азербайджан. Ее Вооруженные силы пришли в упадок еще несколько лет назад, однако кризиса никто не хотел замечать. Новое правительство, возглавляемое Николом Пашиняном, тратило деньги бездарно, предпочитая усилению армии самопиар.

Одной из главных ошибок Армении аналитики называют приобретение истребителей Су-30СМ, которые совсем не усилили Вооруженные силы. Мало того, они вообще не были эффективными в войне с Азербайджаном, который предпочел легкие и невероятно опасные турецкие и израильские беспилотники, фактически выигравшие эту войну.

Между тем, российские истребители обошлись Армении в 120 миллионов долларов. И немалая часть этих денег, по мнению экспертов, крутилась во множестве коррупционных схем, приносящих прибыль власть предержащим.

Аналитики подсчитали, что за эти деньги можно было бы приобрести 30-40 беспилотников Wing Loong 2 по миллиону долларов за штуку. Эти ударные БПЛА ни в чем не уступают турецким «Байрактарам», но гораздо привлекательнее смотрятся по цене. На остальные 80-90 млн Армения могла закупить разведывательные БПЛА и барражирующие боеприпасы. Тогда ее шансы в войне не были бы столь призрачными, какими и оказались на самом деле.