Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компания Apple выпустила обновление 12.4.9, которое предназначено для старых моделей смартфонов iPhone 5S, 6 и 6 Plus. Это было сделано для того, чтобы владельцы уже устаревших аппаратов смогли использовать их с большим комфортом для себя.

Сообщается, что данное обновление подойдет также для планшетных ПК iPad Air 1 и мини-версий второго и третьего поколений. Установить апдейт можно и на плеер iPod touch 6.

По словам представителей Apple, это обновление содержит ПО, устраняющее ошибки, появляющиеся в работе гаджетов. Также в него включены драйверы и утилиты для оптимизации операционной системы iOS.

Одновременно с обновлениями для старых смартфонов и планшетов Apple выпустила также апдейт 8.4.3, который предназначен для Apple TV 3, и обновление операционной системы iOS 14.2 для последних моделей iPhone.

Вам может понравиться

В компании Microsoft признали наличие очередной ошибки в Windows 10

Представители Microsoft подтвердили информацию о том, что в Windows 10 имеется ошибка,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В России начался предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

В пятницу в России стартовали предзаказы на смартфоны Apple iPhone 12. Речь… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.11.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 ноября – ясно, до 10 °C | город Мытищи: погода, 7 ноября – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 ноября – небольшая облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Подольск: погода, 7 ноября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 10 °C |