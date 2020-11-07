Компания Apple выпустила обновление 12.4.9, которое предназначено для старых моделей смартфонов iPhone 5S, 6 и 6 Plus. Это было сделано для того, чтобы владельцы уже устаревших аппаратов смогли использовать их с большим комфортом для себя.

Сообщается, что данное обновление подойдет также для планшетных ПК iPad Air 1 и мини-версий второго и третьего поколений. Установить апдейт можно и на плеер iPod touch 6.

По словам представителей Apple, это обновление содержит ПО, устраняющее ошибки, появляющиеся в работе гаджетов. Также в него включены драйверы и утилиты для оптимизации операционной системы iOS.

Одновременно с обновлениями для старых смартфонов и планшетов Apple выпустила также апдейт 8.4.3, который предназначен для Apple TV 3, и обновление операционной системы iOS 14.2 для последних моделей iPhone.