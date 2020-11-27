Американцы уже отмечали День Благодарения во время пандемии. Вот что тогда произошло

Второй раз за более чем сотню лет мир готовиться справлять главные семейные праздники на фоне пандемии.

Однако при растущем числе заражений, американцы начали сомневаться, стоит ли путешествовать к родственникам в другие штаты и вообще собираться большой компанией. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) посоветовали провести День Благодарения узким семейным кругом. Подобные ограничительные меры были рекомендованы и в ряде европейских городов.

Что было почти сто лет назад?

Однако чуть более ста лет назад в ноябре 1918 года бушевала испанка, унесшая жизни почти 300 тыс. американцев всего за несколько месяцев. Но тогда к праздникам относились по-другому. Количество новых заражений стремительно падало, закончилась Первая мировая война, солдаты возвращались к семьям, а американцы были готовы устраивать вечеринки.

«11 ноября 1918 года был заключен День перемирия», – рассказывает профессор-историк Нэнси Томес, изучающая общественное здравоохранение в Университете Стоуни-Брук в Нью-Йорке. «Беспокойство по поводу крупных общественных собраний присутствовало в ряде городов. Некоторые ввели серьезные ограничения. Однако, одновременно с этим люди продолжали ходить в церкви и радоваться закончившейся войне».

Но радость не предотвращала новые заражения. Для некоторых сообществ новая волна инфекций стала разрушительной.

Лесной пожар инфекции

Пандемия гриппа 1918 года была одной из самых смертоносных в мире. В конечном счете, заразились новым штаммом примерно 30% жителей планеты, а количество умерших превысило 50 млн человек.

В отличие от пандемии COVID-19, испанка пришла в США четырьмя заходами. При этом с каждым разом количество инфицированных снижалось. Первую волну зафиксировали в марте 1918 г., и ее можно было причислить к умеренным. Судя по отчетам CDC, в США тогда погибло порядка 75 тыс. человек за полгода. Для сравнения тремя годами ранее количество погибших составило 63 тыс. человек. Однако спустя сто лет страна показывала цифру в 34 тыс. человек.

Вторая волна, начавшаяся в сентябре, оказалась гораздо более смертоносной.

«Испанка проникла в США в конце сентября. К середине ноября она распространилась по большинству штатов», – рассказывает Томес. «Распространение было похоже на лесной пожар».

График внизу показывает первые три всплеска пандемии гриппа 1918 года. Вторая волна, которая началась в сентябре и продолжилась в октябре 1918 года, привела к гибели более 200 000 человек. Меньшая третья волна последовала за зимними праздниками в начале 1919 года. ‎‎(Изображение: CDC.gov)‎

По данным CDC, в период с сентября по декабрь 1918 года грипп унес жизни более 290 тыс. американцев. По сравнению с 26 тыс. – показателем 1915 года. Больше всего смертей фиксировалось в октябре. В течение месяца умерло 195 тыс. человек. В Канаде День благодарения отмечается в октябре, но праздник перенесли на декабрь.

К этому моменту в США уже были определенные ограничения из-за войны. Однако многие города ввели дополнительные. Речь идет об уже знакомых современникам карантинах, обязательном ношении маски и социальном дистанцировании. А в Нью-Йорке даже запретили плеваться на улице. Самые высокие показатели смертности были в городах со слабыми ограничениями. Парад 28 сентября в поддержку военных облигаций в Филадельфии стал масштабным мероприятием. Ученые Пенсильванского университета полагают, что за месяц из-за него умерло более 12 тыс. человек.

Томес отмечает, что в начале ноября количество случаев снова пошло на спад, поэтому страна сосредоточилась на победе. Crosscut сообщает, что такие газеты, как The Seattle Times, ошибочно заявили о победе в Европе и победе над гриппом. Городские власти сразу отказались от ограничений и социального дистанцирования. Благотворительные организации устраивали обеды для тысяч военнослужащих, разлученных со своими семьями, граждане страны собирались в большие компании, чтобы отпраздновать конец войны. Президент Вудро Вильсон в своем официальном обращении перед Днем благодарения призвал американцев «быть благодарными и радоваться дома и в церкви».

«Этот патриотический всплеск привел к увеличению празднеств. Однако официальные лица призывали остаться дома. Люди думали, что пандемия, как и война, осталась позади. Это можно заметить и сейчас», – отмечает Томес.

Третья волна

Было очевидно, что после серии вечеринок и бурных празднований придет третья волна гриппа. В период с декабря 1918 г. по апрель 1919 г. были зарегистрированы десятки тысяч новых случаев, большинство в мегаполисах.

По данным CDC за первые пять дней 2019 года в Сан-Франциско было зарегистрировано 1,8 тыс. случаев гриппа и более 100 смертей. В других крупных городах страны были схожие цифры. Однако эта волна уже не была такой смертоносной, как вторая. Четвертая началась зимой 1919 года и привела к быстрому всплеску случаев. Однако опять же не такому, как осенью 1918 года.

Томес отмечает, что проводить параллели между текущей пандемией COVID-19 и испанкой не стоит. Дело в том, что сам вирус и социальные обстоятельства, его окружающие, полностью отличаются от текущих. Возможно, сто лет назад американцы были готовы проще признать любую новую инфекцию, поскольку вокруг бушевали туберкулез и скарлатина.

«Этот риск присутствовал на ежедневной основе. Возможно, поэтому жители страны проще отнеслись к ограничениям и были готовы психологически к смертям», – отмечает Томес.

Однако ясно одно, число заболевших гриппом увеличивалось после праздников. Ученые прогнозируют всплеск на конец текущего – начало следующего года. Несмотря на всеобщую радость из-за окончания Первой мировой войны, в некоторых городах отменялись праздничные мероприятия. Так в Ричмонде, штат Индиана, незадолго до Дня Благодарения в 1918 году были запрещены публичные собрания. Тогда в газетах писали о «приятном празднике, в который нечего делать». Остается надеяться, что это будет худшей характеристикой Дня благодарения 2020 года.