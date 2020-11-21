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Некоторые жители Соединенных Штатов, выздоровевшие от коронавирусной инфекции, начали жаловаться на выпадение волос. Врач-дерматолог Охара Айваз считает, что этот симптом можно назвать следствием Covid-19 лишь косвенно.

Все дело в том, что пациенты, которые заражаются коронавирусом и попадают в медицинские учреждения, испытывают сильный стресс. Они волнуются за свое здоровье, опасаются серьезных последствий или даже летального исхода, который может спровоцировать Covid. Именно вследствие стрессовой ситуации через некоторое время начинают выпадать волосы. Но если дело лишь в психологии, то проблема в короткие сроки исчезает.

Также дерматолог рассказала, что иногда выпадение волос может свидетельствовать о появлении проблем со щитовидной железой либо указывать на анемию. Поэтому пациентам, столкнувшимся с данным симптомом, она рекомендует обратиться к врачу и пройти обследование.

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