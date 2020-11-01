Исследователи из Соединенных Штатов нашли новую болезнь, возникающую у мужчин и в 40 процентах случаев приводящую к смерти.

Специалисты при обследовании 25 мужчин нашли в более чем половине их гемопоэтических стволовых клеток соматические мутации. Этот новый синдром был назван VEXAS. Он приводит к воспалениям легких и кожи, а также формированию тромбов и лихорадке. Ученые отмечают, что пациентов с данным заболеванием невозможно вылечить.

Болезнь наблюдается только у представителей мужского пола в возрасте от 39 лет и старше. По мнению исследователей, это связано с появлением мутации в X-хромосоме. Женщины обладают двумя Х-хромосомами – не исключено, что именно это дает им возможность избегать мутаций.