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Главное военное ведомство Алжира стало первым заказчиком, намеревающимся приобрести у РФ истребители пятого поколения Су-57. Контракт, который уже заключен Минобороны этой африканской страны, предполагает поставку 14 самолетов.

В настоящий момент основной ударной силой Алжира являются тоже российские истребители МиГ-25. Однако они давно исчерпали свои возможности, поэтому оборонная сфера государства нуждается в срочной замене. Именно поэтому Алжир отдал предпочтение самым новым самолетам, которые сулят отличные перспективы.

Надо отметить, что выбор в пользу Су-57 – удовольствие не из дешевых. Ведь по оценкам экспертов стоимость истребителей пятого поколения составит не менее 125 млн долларов. Однако Алжир не смущает столь высокая цена. Ведь эксплуатационные расходы на Су-57 в разы меньше, чем на советский МиГ-25, поэтому в итоге получается реальная экономия средств.

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