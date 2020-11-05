Несмотря на то, что вторая волна коронавируса распространяется сильнее первой, столь строгие ограничения, как в апреле-июне, вводить уже не обязательно. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он пояснил, что и власти, и медики уже больше знают о Covid, поэтому ведут борьбу с ним более успешно.

Алиханов рассказал, что уже обнаружены препараты, которые помогают если не вылечить заболевание, то хотя бы облегчить состояние пациента и устранить явления, из-за которых болезнь переходит в тяжелую стадию. Помимо этого, больницы имеют в своем распоряжении больше аппаратов ИВЛ, больше кислородных поддержек и прочих необходимых вещей для лечения пациентов.

Губернатор также рассказал, что региональные власти полностью контролируют ситуацию и «донастраивают» то, что нужно поправить. Он отметил, что в области в три раза увеличен «объем тестирования», благодаря чему можно своевременно выявлять заразившихся жителей.