Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На руках человека имеется природная защита от разнообразных грибков и болезнетворных бактерий. Если используются перчатки, то все вредные для здоровья микроорганизмы оседают на них. А потом человек касается ними лица и заражает сам себя самыми различными заболеваниями.

Все это сообщил академик РАН Виталий Зверев, который заведует кафедрой в Сеченовском университете. По его словам, перчатки, которые рекомендуется носить в период пандемии, наносят организму только вред, но не обеспечивают защиту от коронавируса.

Также по словам ученого, нет никакого смысла и в дезинфекции улиц с применением специальных растворов. Они не убивают коронавирус, зато у других микроорганизмов формируют устойчивость к антибактериальным средствам. Если человек заразиться, к примеру, каким-либо грибком, справиться с ним будет очень сложно, так как инфекция уже будет адаптирована к антибиотикам.

Вам может понравиться

Роговица сопротивляется заражению новым коронавирусом

Исследования, которые провели ученые Вашингтонского университета, показали, что роговица человеческого глаза способна… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ушная сера помогает определить психические заболевания

Исследователям из Великобритании удалось определять психические болезни у людей путем анализа ушной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Подмосковье вновь открывается временный госпиталь для пациентов с коронавирусом

Во время первой волны коронавируса в парке «Патриот», а также в выставочном… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 ноября – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 6 ноября – небольшой дождь, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 ноября – пасмурно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 6 ноября – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 6 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C |