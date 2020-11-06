На руках человека имеется природная защита от разнообразных грибков и болезнетворных бактерий. Если используются перчатки, то все вредные для здоровья микроорганизмы оседают на них. А потом человек касается ними лица и заражает сам себя самыми различными заболеваниями.

Все это сообщил академик РАН Виталий Зверев, который заведует кафедрой в Сеченовском университете. По его словам, перчатки, которые рекомендуется носить в период пандемии, наносят организму только вред, но не обеспечивают защиту от коронавируса.

Также по словам ученого, нет никакого смысла и в дезинфекции улиц с применением специальных растворов. Они не убивают коронавирус, зато у других микроорганизмов формируют устойчивость к антибактериальным средствам. Если человек заразиться, к примеру, каким-либо грибком, справиться с ним будет очень сложно, так как инфекция уже будет адаптирована к антибиотикам.