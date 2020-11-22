Повторное заражение коронавирусом – это редкость, которая встречается лишь при совпадении сразу нескольких условий. Подробности о них рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, который внимательно изучил данный вопрос.

Он пояснил, что если уже выздоровевший человек даже подхватит коронавирус вновь, он может стать лишь его разносчиком. Но какой-либо угрозы здоровью этого пациента уже не будет.

Исключение составляют лишь те люди, у которых очень слабый иммунитет, не сумевший сформировать иммунный ответ на заболевание во время первого заражения. В такой ситуации Covid-19 может развиваться во второй раз, причем как в бессимптомной, так и в тяжелой форме.

То же самое специалист сказал и о людях, страдающих от каких-либо онкологических заболеваний или серьезных хронических недугов. Они также могут заболеть повторно и очень тяжело переносить коронавирусную инфекцию.