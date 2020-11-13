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На улице Тверской у магазина re:Store уже к восьми часам утра появилась очередь из семи человек. В дальнейшем она начала увеличиваться. Оказалось, что в пятницу на территории РФ стартуют продажи смартфонов iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini. И даже коронавирус не смог воспрепятствовать верным поклонникам компании Apple приобрести устройство сразу после их появления на рынке.

Напомним, что представленные выше две модели – это бюджетная и наиболее дорогая версии смартфонов Apple. Две недели назад на российском рынке появились также iPhone 12 Pro и просто iPhone 12.

Mini – самая дешевая модификация смартфона, которая в России будет продаваться за 70-85 тысяч рублей. Тем, кто намеревается взять от новой модели все и купить Pro Max, придется выложить гораздо больше – от 110 до 140 тысяч. Точная стоимость зависит от объема встроенной памяти в выбранной пользователем девайсе.

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  • Анна
  • 11.11.2020
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