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На все электронные девайсы, которые реализуются в России, уже с первого дня 2021 году будет устанавливаться программное обеспечение от отечественных разработчиков. Требование относится к любым устройствам, начиная со смартфонов и планшетов и заканчивая «умными» телевизорами и персональными компьютерами.

Действие так называемого «закона против Apple» начинается уже с 1 января. Именно с этой даты устройства будут продаваться с предустановленными программами. Правила обязывают инсталлировать на телефоны 16 приложений, на телевизоры – не менее 4 и на компьютеры – 3.

Точный список ПО пока разрабатывается, но уже известно, что обязательными станут приложения системы платежей «Мир» и портала Госуслуг, отечественные голосовые помощники, интернет-браузеры, клиенты облачных сервисов.

Перечень приложений будет утвержден Министерством цифрового развития после изучения предложений разработчиков.

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