Журналисты двух изданий, испытавшие игровую консоль Xbox Series X, сообщили, что устройство сильно греется.

Как было отмечено, во время игры консоль настолько нагревается, что рядом с ней становится тепло, почти как от камина. Было даже отмечено, что исходящего тепла хватит на обогрев целой комнаты. По словам одного из журналистов, консоль греется даже во время ожидания – он обжёг руку о корпус консоли, когда извлекал из приставки внешний жесткий диск.

Впрочем, отмечается, что Xbox Series X работает практически без шума. Как сообщается, охлаждение приставки осуществляется одним крупным вентилятором, который работает бесшумно.

Другие журналисты, также тестировавшие приставку, проблем с чрезмерным нагреванием не обнаружили, однако отмечается, что у них имеются только тестовые сборки.