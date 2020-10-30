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Военный обозреватель Семен Пегов опубликовал видео с изображением воздушного боя над Степанакертом. Он рассказал, что несмотря на весьма активную работу средств ПВО, защищающих столицу Нагорного Карабаха, сбить хотя бы один азербайджанский самолет не удалось. Эксперт также выдвинул предположение, что это была не азербайджанская, а турецкая авиация.

На записи хорошо слышны разрывы, которые действительно могут указывать на работу систем ПВО. Впрочем, подавляющее большинство зрителей все же сошлись на том, что звуки больше похожи на выстрелы из артиллерийского оружия.

Специалисты, которые тщательно проанализировали звуки на записи, согласились с пользователями Сети. Они заявили, что какие-либо признаки работы зенитных установок полностью отсутствуют. Звуки разрывов скорее всего являются канонадой, причем несколько отдаленной от Степанакерта.

Помимо всего прочего, было выдвинуто предположение, что звуки разрывов доносятся со склада с боеприпасами, который был уничтожен азербайджанскими войсками. На нем до сих пор взрываются снаряды.

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