На пляже поселка Советский, что в Выборгском р-не Ленобласти, местные жители разглядели полосу непонятного происхождения, имевшую ядовито-зеленый цвет. Они рассказали об этом в соцсетях, отметив, что загрязнение больше всего напоминает разлитую краску.

При этом утверждается, что ночью в районе пляжа слышалось странное шипение, которое было похоже на стравливание газа из баллона. Неприятный зеленый оттенок приобрела не только прибрежная полоса, но и вода. На берег постоянно выбрасывается пена грязного цвета.

Росприроднадзор успокоил местных жителей, которых напугала зеленая полоса на пляже. Представители ведомства рассказали, что это вполне нормальное явление. Просто под водой цветут водоросли, которые окрашивают воду. А легкие волны выбрасывают их на берег, который также приобретает грязно-зеленый цвет.