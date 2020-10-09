10 октября в столичном регионе ожидается приятная теплая погода. Синоптики сообщают, что температура будет превышать климатическую норму и составит 16 градусов выше нуля. Однако стоит ожидать небольших осадков.

В течение дня небо затянут густые облака, сквозь которые лишь изредка будет пробиваться солнце. К ночи станет прохладнее – столбик термометра опустится до 5-10 градусов со знаком «плюс».

Ближе к понедельнику дожди прекратятся полностью и появится солнце. В начале новой недели небо вновь затянет облаками, но теплая погода сохранится до 15 октября. В среднем по Подмосковью можно ожидать температуру до +19 градусов днем и +7-12 градусов в ночное время. К следующим выходным заметно похолодает – до +9.