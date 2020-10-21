Медики японского университета Кюсю заявили, что регулярное употребление кофе и зеленого чая на 60 процентов снижает риск летального исхода при диабете второго типа. Чтобы сделать такой вывод, они провели масштабное исследование с привлечением почти 5 000 участников.

Все испытуемые были разделены на группы. В одну из них входили те, кто не пьет ни зеленый чай, ни кофе. В остальные определили людей, употреблявших по одной, по 2-3, и по четыре чашки одного из этих напитков.

За пять лет умерло 309 участников эксперимента. Причем меньше всего смертей было зафиксировано в той группе, в которой собрались любители выпивать четыре или более чашек кофе либо чая. Именно это позволило ученым сделать вывод, что эти напитки снижают риск смерти из-за диабета.

Особо отмечается, что практически во всех 309 случаях в качестве причины смерти были названы онкологические заболевания и недуги сердечно-сосудистой системы.