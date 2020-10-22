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Девушка-хакер Empress заявила о том, что ей все же удалось взломать защиту игры Red Dead Redemption 2. Это позволило ей пополнить коллекцию, в которую до этого входили весьма известные видеоигры – Tekken 7, одиннадцатая часть Mortal Combat и прочие.

Комментируя свой успех, девушка также обратилась к тем пользователям сети, которые считают, что она лишь маскируется под женщину. Она написала, что является представительницей прекрасного пола на самом деле и добавила, что ей жаль разрушать фантазии фриков, которые помешаны на гендере.

Помимо этого, Empress выразила благодарность поклонникам, которые поддерживали ее и сделали возможным выход взломанного релиза.

Защита экшена Red Dead Redemption 2 не поддавалась попыткам взлома чуть менее 12 месяцев. Игра появилась на консолях в 2018-м, а ее портирование на персональные компьютеры было выполнено в ноябре прошлого года.

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