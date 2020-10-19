Компания Xiaomi на своём официальном YouTube-канале опубликовала анонс нового беспроводного зарядного устройства для смартфонов.

Как сообщается, мощность будущего устройства будет в два раза больше, чем у Huawei, и составит 80 ВТ. Отмечается, что устройство будет способно зарядить аккумулятор, имеющий ёмкость в 4000 мАч, за одну минуту до 10%, за 8 минут до половины, и полностью – всего лишь за 19 минут.

Работа устройства была показана на смартфоне Mi 10 Pro, которому сделали модификацию.

Когда именно сверхбыстрая зарядка появится на рынках, компания не уточнила. Отмечается, что в настоящее время Xiaomi выпускает беспроводную зарядка мощностью в 55 Вт, которая полностью заряжает аккумулятор в 4500мАч за 26 минут. Однако в России приобрести это устройство пока что нельзя.